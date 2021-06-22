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COVID в Україні: 21 червня померла 21 людина, нових хворих 296

Вівторок, 22 червня 2021, 08:22
COVID в Україні: 21 червня померла 21 людина, нових хворих 296

За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 318 осіб, летальних випадків – 21, одужали 829 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання зареєстрували у вихідний понеділок у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.  

Серед нових хворих 22 – діти, 2 – медпрацівники.

За добу протестували: методом ПЛР – 11 881 особу, методом ІФА – 1 448 осіб, експрес-тестами – 4 100 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 230 142 осіб, одужали 2 152 969 осіб, померли 52 053 людини.

ПЛР-тестувань із березня 2020 року  провели вже 10 690 896.

Нагадаємо: За попередню добу у світі діагностували понад 278 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Колумбії. За поширенням вірусу Україна 66 у світі і 12 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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