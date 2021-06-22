COVID в Украине: 21 июня умер 21 человек, новых больных 296

За сутки 21 июня 2021 года в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 318 человек, летальных исходов – 21, выздоровели 829 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в выходной понедельник в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Среди новых больных 22 – дети, 2 – медработники

За сутки протестировали: методом ПЦР – 11 881 человека, методом ИФА – 1 448 человек, экспресс-тестами – 4 100 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 230 142 человек, выздоровели 2 152 969 человек, умерли 52 053 человека.

ПЦР-тестов с марта 2020 года провели уже 10 690 896.

Напомним: За предыдущие сутки в мире диагностировали более 278 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. По распространению вируса Украина 66 в мире и 12 в Европе.

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