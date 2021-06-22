За три вихідні в Україні потонули 6 дітей і 34 дорослих

40 людей, з яких 6 дітей, загинули на воді в Україні упродовж трьох вихідних днів.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Упродовж трьох вихідних на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей. Ще 23 особи врятовано".

Деталі: Зокрема, троє людей, з яких двоє дітей, загинули 20 червня на Київському водосховищі, поблизу с. Лебедівка на Київщині. Дівчинку 2017 року народження з води підняли відпочивальники та передали медикам, по дорозі до лікарні дитина померла. Пошуки ще 2 осіб – чоловіка 1985 року народження та дівчинки 2010 року народження – тривають досі.

Того ж дня на р. Кам’янка в с. Триліси Київської області перевернувся човен з 7 людьми. Шестеро з них вибралися на берег самостійно, жінка 1965 року народження загинула.

21 червня на озері Світязь у Волинській області під час купання потонула дівчина 2005 року народження.

Рятувальники наголошують, під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.