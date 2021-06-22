За три выходных в Украине утонули 6 детей и 34 взрослых

40 человек, из которых 6 детей, погибли на воде в Украине в течение трех выходных дней.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В течение трех выходных на водных объектах Украины погибли 40 человек, из них – 6 детей. Еще 23 человека спасены".

Детали: В частности, три человека, из которых двое детей, погибли 20 июня на Киевском водохранилище, вблизи с. Лебедевка Киевской области. Девочку 2017 рождения из воды подняли отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще 2 человек – мужчины 1985 года рождения и девочки 2010 рождения – продолжаются.

В тот же день на р. Каменка в с. Трилесы Киевской области перевернулась лодка с 7 людьми. Шестеро из них выбрались на берег самостоятельно, женщина 1965 года погибла.

21 июня на озере Свитязь в Волынской области во время купания утонула девушка 2005 года рождения.

Спасатели отмечают, во время отдыха у водоемов запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенные для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.