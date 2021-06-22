Чи газ, чи вибухові предмети: причину вибуху в Білогородці ще встановлюють

Фахівці вивчають різні версії причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білогородка Київської області, який призвів до пожежі та загибелі людини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" і "Україна 24"

Пряма мова голови ГУ ДСНС у Київській області Василя Слободяника: "Причин вибуху, ймовірно, може бути декілька: і газ, і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній із квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взято додаткові зразки, і тоді буде встановлено причину вибуху".

Деталі: Слободяник зазначив, що спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим унаслідок пожежі.

"Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня звертатиметься до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", – додав він.

Рішення про компенсації комісія має ухвалити вже 22 червня. Конкретних сум поки що не називали.

Під'їзди в будинку опломбовані, поки не пройде перевірка того, чи безпечно пускати в будинок людей. Мешканців пустили на 5-10 хвилин взяти найнеобхідніші речі. Цю ніч вони ночували у сусідів або родичів.

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