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Чи газ, чи вибухові предмети: причину вибуху в Білогородці ще встановлюють

Вівторок, 22 червня 2021, 12:35

Фахівці вивчають різні версії причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в с. Білогородка Київської області, який призвів до пожежі та загибелі людини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" і "Україна 24"

Пряма мова голови ГУ ДСНС у Київській області Василя Слободяника: "Причин вибуху, ймовірно, може бути декілька: і газ, і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній із квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взято додаткові зразки, і тоді буде встановлено причину вибуху".

Деталі: Слободяник зазначив, що спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим унаслідок пожежі.

"Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня звертатиметься до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", – додав він.

Рішення про компенсації комісія має ухвалити вже 22 червня. Конкретних сум поки що не називали.

Під'їзди в будинку опломбовані, поки не пройде перевірка того, чи безпечно пускати в будинок людей. Мешканців пустили на 5-10 хвилин взяти найнеобхідніші речі. Цю ніч вони ночували у сусідів або родичів.

Передісторія: 

  • 21 червня в селі Білогородка Бучанського району Київської області в 5-поверховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух із подальшим горінням. Одна людина загинула. Двоє людей, зокрема дитина, 2008 року народження, були госпіталізовані. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.
  • Президент України Володимир Зеленський вимагав встановити причини вибуху і надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухпожежаКиївська область
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