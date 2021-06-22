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То ли газ, то ли взрывчатые предметы: причину взрыва в Белогородке еще устанавливают

Вторник, 22 июня 2021, 12:35

Специалисты изучают разные версии причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в с. Белогородка Киевской области, который привел к пожару и гибели человека.

Источник: "Интерфакс-Украина" и "Украина 24"

Прямая речь главы ГУ ГСЧС в Киевской области Василия Слободяника: "Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: и газ, и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена ​​причина взрыва".

Детали: Слободяник отметил, что специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

"Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться в областной уровень для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование", – добавил он.

Решение о компенсации комиссия должна принять уже 22 июня. Конкретных сумм пока не называли.

Подъезды в доме опломбированы, пока не пройдет проверка того, безопасно ли пускать в дом людей. Жителей пустили на 5-10 минут взять самые необходимые вещи. Эту ночь они ночевали у соседей или родственников.

Предыстория:

  • 21 июня в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в 5-этажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Один человек погиб. Два человека, в том числе ребенок, 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.
  • Президент Украины Владимир Зеленский требовал установить причины взрыва и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих квартир.

Темы: взрывпожарКиевская область
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