Злива в Ялті змила у море купу сміття: купатися заборонено

Потужні зливи, які затопили днями окуповану Ялту, змили у Чорне море дуже багато сміття. Через необхідність прибирання і проведення дезінфекції купатися на пляжах міста заборонено.

Джерело: колишній глава Державної екологічної інспекції, член правління ГО "Офіс довкілля" Єгор Фірсов у Facebook, РБК

Пряма мова Фірсова: "Так виглядає зараз бухта у Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило у море".

За інформацією російських ЗМІ, 19 червня в Ялті заборонили купатися через забруднення моря і необхідність проведення дезінфекції та прибирання пляжів.

20 червня окупаційна влада заявила, що купатися в Чорному морі в акваторії міста буде не можна ще як мінімум три дні.

Передісторія: Внаслідок потопу в Ялті, що стався 18 червня, травми отримали 18 осіб, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти – жінка 1961 року народження.