Потоп у Ялті: відомо про 1 загиблого, 1 зниклу безвісти і 18 постраждалих

Внаслідок потопу в Ялті, що стався 18 червня, травми отримали 18 осіб, одна людина загинула, ще одна зникла безвісти – жінка 1961 року народження.

Джерело: пресслужба "МНС Росії у Криму" станом на ранок 19 червня, Крим.Реалії, "глава Криму" Сергій Аксьонов у Facebook

Деталі: Зазначається, що евакуації або допомоги потребували 608 осіб, із них 50 дітей. У пункти тимчасового розміщення були відправлені 90 осіб, досі залишаються там 36 осіб, включаючи чотирьох дітей.

Усього, за даними рятувальників, за добу в місті випало 133 мм опадів. Залишається підтопленим 101 будинок, вода відкачана в 43 будинках.

Зранку 19 червня в Ялті зупинили рух 15 маршрутних автобусів.

Дощовою водою в Ялті підмило опори системи газопостачання середнього тиску, через що без газопостачання залишилися 60 абонентів, повідомляє місцева окупаційна влада.

Усього в місті через дощ виявилися знеструмленими 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередач, через що 2,7 тисячі осіб залишилися без електропостачання.

Ялтинців також попередили про відключення водопостачання в місті, місцевих жителів закликали запасатися питною водою.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у суботу повідомив, що жителі підтопленого багатоквартирного будинку в Ялті виявилися заблоковані.

"Ялта, вулиця Кривошти, 10. Люди заблоковані в будинку. Зараз прибуде підмога, підвезуть продукти, ліки. Ведуться роботи, які дозволять відвести воду", - написав він у Facebook.

Аксьонов також повідомив, що у зв'язку з замуленням води стабільна подача питної води в систему міста попередньо переноситься з вечора до півночі суботи.

Він також повідомив про заборону купатися в акваторії міста. "На даний момент 46 пляжів міста потребують очищення", - написав Аксьонов.

Разом з тим, на півострові оголошено штормове попередження на 19-20 червня.

За інформацією так званого "МНС Росії у Криму", увечері та до кінця доби 19 червня, вночі та в першій половині дня 20 червня в Криму очікуються місцями дуже сильні зливи, грози, град, шквал 15-20 м/с.

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