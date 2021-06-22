Ливень в Ялте смыл в море горы мусора: купаться запрещено

Мощные ливни, которые затопили на днях оккупированную Ялту, смыли в Черное море очень много мусора. Из-за необходимости уборки и проведения дезинфекции купаться на пляжах города запрещено.

Источник: бывший глава Государственной экологической инспекции, член правления ОО "Офис окружающей среды" Егор Фирсов в Facebook, РБК

Прямая речь Фирсова: "Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях, из-за мощных ливней свалки просто смыло в море".

По информации российских СМИ, 19 июня в Ялте запретили купаться из-за загрязнения моря и необходимости проведения дезинфекции и уборки пляжей.

20 июня оккупационная власть заявила, что купаться в Черном море в акватории города будет нельзя еще как минимум три дня.

Предыстория: В результате потопа в Ялте, который произошел 18 июня, травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести - женщина 1961 года.