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Синоптики розповіли, коли буде похолодання

Вівторок, 22 червня 2021, 13:30
Синоптики розповіли, коли буде похолодання

Зниження температура повітря в Україні очікується не раніше вихідних 26-27 червня.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Дослівно: "Послаблення спеки очікуємо у суботу та неділю. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря. Але про це ще поговоримо трішки пізніше. Поки що всім нам варто налаштуватись на спекотну погоду і берегти себе! Не забуваємо про головні убори та п'ємо багато чистої води".

Деталі: Останніми днями на більшу частину території України поширив свій вплив антициклон Zoe. Синоптики нагадують, що при антициклоні в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною. Саме такі погодні умови утримаються практично по всій території нашої країни до кінця цього тижня.

Короткочасні локальні дощі та грози ймовірні найближчими днями у південних областях та Карпатах, на решті ж території країни буде сухо.

Денні максимуми температури у більшості областей досягатимуть 31-36°.

Діденко зазначає, що за такої синоптичної ситуації можливі й пилові бурі.

Українська правда

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Теми: погода
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