Синоптики рассказали, когда будет похолодание

Снижение температуры воздуха в Украине ожидается не раньше выходных 26-27 июня.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух. Но об этом поговорим чуть позже. Пока всем нам стоит настроиться на жаркую погоду и беречь себя! Не забываем про головные уборы и пьем много чистой воды".

Детали: В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон Zoe. Синоптики напоминают, что при антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели.

Кратковременные локальные дожди и грозы вероятные ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо.

Дневные максимумы температуры в большинстве областей будут достигать 31-36°.

Диденко отмечает, что при такой синоптической ситуации возможны и пылевые бури.