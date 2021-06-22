Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики рассказали, когда будет похолодание

Вторник, 22 июня 2021, 13:30
Синоптики рассказали, когда будет похолодание

Снижение температуры воздуха в Украине ожидается не раньше выходных 26-27 июня.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно: "Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух. Но об этом поговорим чуть позже. Пока всем нам стоит настроиться на жаркую погоду и беречь себя! Не забываем про головные уборы и пьем много чистой воды".

Детали: В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон Zoe. Синоптики напоминают, что при антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели.

Кратковременные локальные дожди и грозы вероятные ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо.

Дневные максимумы температуры в большинстве областей будут достигать 31-36°.

Диденко отмечает, что при такой синоптической ситуации возможны и пылевые бури.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: