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В Росії заявили про "збільшення військової присутності" біля її кордонів

Вівторок, 22 червня 2021, 16:15
В Росії заявили про збільшення військової присутності біля її кордонів
Фото rg.ru

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що поруч з кордонами Росії "збільшується іноземна військова присутність", що створює прямі загрози нацбезпеці.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву Медведєва на засіданні міжвідомчої комісії Ради безпеки РФ з питань забезпечення національних інтересів Росії в Арктиці

Пряма мова: "Поруч з нашими кордонами спостерігається збільшення іноземної військової присутності, яка спрямована на стримування нашої країни".

Деталі: За словами Медведєва, така політика "абсолютно неприпустима, оскільки створює прямі загрози національній безпеці, може привести до загострення ситуації в цілому".

Він заявив, що "ціла низка країн" не полишають спроб "значно обмежити діяльність Росії в Арктиці", зокрема "прагнуть вести боротьбу за доступ... до природних ресурсів Північного Льодовитого океану і встановити контроль над стратегічними морськими і повітряними комунікаціями Арктики".

За словами заступника голови Радбезу РФ, "Росія в цьому контексті піддається санкційному тиску, мета якого – ускладнити реалізацію (російських – ред.) національних і інфраструктурних проектів в Арктиці, скоротити обсяги експорту продукції з арктичної зони".

Медведєв заявив, що у зв'язку з цим Росія буде посилювати свої війська в Арктиці і оснащувати їх "сучасними видами озброєнь".

Заступник голови Радбезу РФ переконаний, що "це буде в будь-якому випадку ефективною відповіддю на спроби зарубіжних країн дестабілізувати ситуацію в Арктиці і створити умови для антиросійських провокацій".

Що передувало: За даними американських експертів, у квітні Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовувала новітню зброю, яка може загрожувати США. 

Чому це важливо: Росія, яка восьмий рік здійснює гібридну військову агресію проти України, навесні 2021 року проводила масштабні військові навчання. При цьому держава-агресор стверджувала, що "нікому не погрожує". Особлива концентрація військ спостерігалася біля кордонів України. За даними командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, загальна чисельність російських військових навколо України досягла 103 тисяч 200 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяармія
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