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В России заявили об "увеличении военного присутствия" у ее границ

Вторник, 22 июня 2021, 16:15
Фото rg.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что рядом с границами России "увеличивается иностранное военное присутствие", что создает прямые угрозы нацбезопасности.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Медведева на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике

Прямая речь: "Рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны".

Детали: По словам Медведева, такая политика "абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в целом".

Он заявил, что "целый ряд стран" не оставляют попыток "значительно ограничить деятельность России в Арктике", в частности "стремятся вести борьбу за доступ… к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики".

По словам замглавы Совбеза РФ, "Россия в этом контексте подвергается санкционному давлению, цель которого – усложнить реализацию (российских – ред.) национальных и инфраструктурных проектов в Арктике, сократить объемы экспорта продукции из арктической зоны".

Медведев заявил, что в связи с этим Россия будет усиливать свою группировку в Арктике и оснащать ее "современными видами вооружений".

Замглавы Совбеза РФ убежден, "это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций".

Что было раньше: По данным американских экспертов, в апреле Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и испытывала новейшее оружие, которое может угрожать США.

Почему это важно: Россия, которая восьмой год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, весной 2021 года проводила масштабные военные учения. При этом государство-агрессор утверждало, что "никому не угрожает". Особая концентрация войск наблюдалась возле границ Украины. По данным командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, общая численность российских военных вокруг Украины достигла 103 тысяч 200 человек.

Темы: Росcияармия


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