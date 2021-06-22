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Над лівобережною Україною зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій"

Вівторок, 22 червня 2021, 17:32

Над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій".

Джерело: управління екології та природних ресурсів КМДА

Деталі: Над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю "Астраханський суховій". Це явище зачепило і Київ і стало причиною підвищених показників пилу.

Зокрема, 22 червня 2021 року на двох постах спостереження у Києві зафіксували підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі.

Крім того, із 14 до 22 червня температура у Києві підвищилась з 18 до 25,2 градусів тепла.

Екологи відзначають, коли температура повітря стрімко зростає, це перешкоджає перемішуванню шарів повітря - гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору.

Такі погодні умови спричиняють смог, який спостерігають кияни.

За таких умов фахівці рекомендують людям, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи, утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна.

Якщо ж є потреба вийти на вулицю, взяти з собою воду та захист для дихальних шляхів.

Нагадаємо: 

  • Кияни скаржаться на пил у повітрі і викладають знімки "піщаної бурі", але показники повітря – в межах норми, рятувальники не мають інформації про надзвичайні погодні явища.
  •  21 червня у Facebook повідомляли про пилову бурю і смог у Чернігові.  

Українська правда
Теми: погода


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