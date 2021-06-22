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Над левобережной Украиной зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей"

Вторник, 22 июня 2021, 17:32
Над левобережной Украиной зафиксировали пылевую бурю Астраханский суховей

Над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей".

Источник: управление экологии и природных ресурсов КГГА

Детали: Над Левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей". Это явление затронуло и Киев и стало причиной повышенных показателей пыли.

В частности, 22 июня 2021 года на двух постах наблюдения в Киеве зафиксировали повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения №4 (ул. Вербицкого 26) в Дарницком районе; пост наблюдения №8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

Кроме того, с 14 до 22 июня температура в Киеве повысилась с 18 до 25,2 градусов тепла.

Экологи отмечают, когда температура воздуха стремительно растет, это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх.

Такие погодные условия приводят к смогу, который наблюдают киевляне.

При таких условиях специалисты рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы, воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна.

Если же есть необходимость выйти на улицу, взять с собой воду и защиту для дыхательных путей.

Напомним: 

  • Киевляне жалуются на пыль в воздухе и выкладывают снимки "песчаной бури", но показатели воздуха - в пределах нормы, спасатели не имеют информации о чрезвычайных погодных явлениях.
  • 21 июня в Facebook сообщали о пылевой буре и смоге в Чернигове.

Украинская правда

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Темы: погода
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