Меркель запросила Зеленського у липні до Берліну

Президент Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Ангели Меркель відвідати Україну на День Незалежності, у свою чергу лідерка ФРН покликала українського президента здійснити візит до Берліну.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Twitter

Деталі: Під час розмови Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах на День Незалежності України.

Водночас, Меркель запросила Зеленського приїхати до Берліну найближчим часом для обговорення низки питань двосторонніх відносин та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Глава держави уточнив дату, на яку його запросили. Йдеться про 12 липня.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці 🇺🇦 🇩🇪. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

Меркель подзвонила президенту України Володимиру Зеленському з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз.