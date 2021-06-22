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Меркель запросила Зеленського у липні до Берліну

Вівторок, 22 червня 2021, 18:30
Меркель запросила Зеленського у липні до Берліну

Президент Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Ангели Меркель відвідати Україну на День Незалежності, у свою чергу лідерка ФРН покликала українського президента здійснити візит до Берліну. 

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Twitter

Деталі: Під час розмови Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах на День Незалежності України. 

Водночас, Меркель запросила Зеленського приїхати до Берліну найближчим часом для обговорення низки питань двосторонніх відносин та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Глава держави уточнив дату, на яку його запросили. Йдеться про 12 липня. 

Меркель подзвонила президенту України Володимиру Зеленському з нагоди 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМеркель
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