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Меркель пригласила Зеленского в июле в Берлин

Вторник, 22 июня 2021, 18:30

Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Ангелы Меркель посетить Украину в День Независимости, в свою очередь лидер ФРГ призвала украинского президента осуществить визит в Берлин.

Источник: Офис президента

Детали: Во время разговора Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях в День Независимости.

В то же время, Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин в ближайшее время для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Глава государства уточнил дату, когда его зовут в Берлин. Речь идет о 12 июле. 

Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 80-летия нападения Германии на Советский Союз.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМеркель


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