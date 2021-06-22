Меркель пригласила Зеленского в июле в Берлин

Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Ангелы Меркель посетить Украину в День Независимости, в свою очередь лидер ФРГ призвала украинского президента осуществить визит в Берлин.

Источник: Офис президента

Детали: Во время разговора Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях в День Независимости.

В то же время, Меркель пригласила Зеленского приехать в Берлин в ближайшее время для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Глава государства уточнил дату, когда его зовут в Берлин. Речь идет о 12 июле.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці 🇺🇦 🇩🇪. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 80-летия нападения Германии на Советский Союз.