В ОП не здивовані словами Путіна про "переворот" в Україні 

В Офісі президента не очікують від Росії визнання права народу на протест, проте зазначають, що якби Москва не намагалась тримати Україну під контролем, то події 2013 року могли б розвиватись інакше.

Джерело: коментар радника керівника ОП Михайла Подоляка, наданий в Офісі президента для УП

Пряма мова: "Було би наївним очікувати від керівництва РФ визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає найвищі державні посади. Але факти дуже чіткі. І беззаперечні. Пан Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, не від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву...

Якби керівництво Росії не намагалось тримати під контролем Україну та інші сусідні держави та не виставляло ультиматумів, події 2013 року могли б розвиватися інакше".

Деталі: Подоляк заявив, що Янукович зламав євроінтеграційну мрію українців через ультиматум від Росії у стилі "або-або" – або Захід, або Росія.

Хоча у Зеленського і вважають, що події у 2013 могли б розвиватись інакше, якби Кремль не втручався, проте наразі це вже немає сенсу обговорювати, оскільки суспільство зробило свій вибір.

Радник Єрмака додав, що немає такої сили, яка б могла нав’язати Європі неправдиве трактування захоплення Криму та розпалювання війни на Донбасі.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що США в 2014 році організували "переворот" в Україні, який підтримала Європа.