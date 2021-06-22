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Путін заявив, що в 2014 році США організували в Україні "збройний переворот"

Вівторок, 22 червня 2021, 11:34
ФОТО: DPA

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США в 2014 році організували "переворот" в Україні, який підтримала Європа.

Джерело: стаття Путіна в німецькій газеті Die Zeit, опублікована на сайті Кремля

Пряма мова: "Багато країн поставили перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією. Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року.

Європа активно підтримала антиконституційний збройний переворот на Україні. З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити?

Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?"

Деталі: Путін вважає НАТО "реліктом холодної війни", який створює напругу між країнами, а газопроводи в Європу називає "фундаментом конструктивної взаємозалежності".

За його словами, замість мрії про єдиний континент в Європі вирішили зміцнити і розширити Альянс.

Він також заявив, що саме радянське керівництво дало згоду на членство об'єднаної Німеччини в НАТО.

І нагадав, що тоді обіцяли, що "кордони блоку до вас (РФ - ред.) наближатися не будуть".

Путін також вважає, що зараз вся система європейської безпеки деградувала, наростає напруженість і стають реальними ризики нової гонки озброєнь.

Нагадаємо:

  • Раніше у Кремлі вже заявляли, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Росії і що Москву непокоять розмови про можливе надання Києву Плану дій щодо членства.
  • У комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Знати більше: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Українська правда
Теми: ПутінНАТОУкраїнаСШАРосія


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