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В ОП не удивлены словам Путина о "перевороте" в Украине

Вторник, 22 июня 2021, 20:43
В ОП не удивлены словам Путина о перевороте в Украине

В Офисе президента не ожидают от России признания права народа на протест, однако отмечают, что если бы Москва не пыталась держать Украину под контролем, то события 2013 могли бы развиваться иначе.

Источник: комментарий советника руководителя ОП Михаила Подоляка, предоставленный в Офисе президента для УП

Прямая речь: "Было бы наивным ожидать от руководства РФ признание, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высшие государственные должности. Но факты очень четкие. И бесспорны. Господин Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции, от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева ...

Если бы руководство России не пыталось контролировать Украину и другие соседние государства и не выставляло ультиматумов, события 2013 могли бы развиваться иначе".

Детали: Подоляк заявил, что Янукович сломал евроинтеграционную мечту украинцев из-за ультиматума от России в стиле "или-или" – или Запад, или Россия.

Хотя у Зеленского и считают, что события в 2013 могли бы развиваться иначе, если бы Кремль не вмешивался, однако сейчас это уже нет смысла обсуждать, поскольку общество сделало свой выбор.

Советник Ермака добавил, что нет такой силы, которая могла бы навязать Европе ложное трактовки захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе.

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин заявил, что США в 2014 году организовали "переворот" в Украине, который поддержала Европа.

Украинская правда
Темы: Офис президентаПутин
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