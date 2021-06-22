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З тенісистки Ястремської зняли дискваліфікацію 

Вівторок, 22 червня 2021, 21:58
З тенісистки Ястремської зняли дискваліфікацію 
TWITTER ЯСТРЕМСКОЙ

Незалежний трибунал зняв з української тенісистки Даяни Ястремської обвинувачення у навмисному прийомі забороненого препарату. 

Джерело: Федерація тенісу України, Ястремська у Facebook 

Деталі: Під час слідства було встановлено, що допінг потрапив до організму тенісистки через недбалість. 

Тепер Даяна може повернутись у тенісний тур. 

Водночас, виступити на Вімблдоні їй не вдасться, оскільки відбір був закритий вчора. Проте Ястремська вже номінована в Олімпійську збірну на Ігри в Токіо. 

Тенісистка вже прокоментувала рішення трибуналу. Вона дуже рада, що може повернутись у спорт, проте відзначила, що за останні півроку їй було складно впоратись із негативними коментарями. Ястремська подякувала фанатам за підтримку. 

Що передувало: 7 січня стало відомо, що українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг. 

Українська правда

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Теми: спорт
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