З тенісистки Ястремської зняли дискваліфікацію
Незалежний трибунал зняв з української тенісистки Даяни Ястремської обвинувачення у навмисному прийомі забороненого препарату.
Джерело: Федерація тенісу України, Ястремська у Facebook
Деталі: Під час слідства було встановлено, що допінг потрапив до організму тенісистки через недбалість.
Тепер Даяна може повернутись у тенісний тур.
Водночас, виступити на Вімблдоні їй не вдасться, оскільки відбір був закритий вчора. Проте Ястремська вже номінована в Олімпійську збірну на Ігри в Токіо.
Тенісистка вже прокоментувала рішення трибуналу. Вона дуже рада, що може повернутись у спорт, проте відзначила, що за останні півроку їй було складно впоратись із негативними коментарями. Ястремська подякувала фанатам за підтримку.
Що передувало: 7 січня стало відомо, що українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.