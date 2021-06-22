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С теннисистки Ястремской сняли дисквалификацию

Вторник, 22 июня 2021, 21:58
TWITTER ЯСТРЕМСКОЙ

Независимый суд снял с украинской теннисистки Даяны Ястремской обвинения в ​​умышленном приеме запрещенного препарата.

Источник: Федерация тенниса Украины, Ястремская в Facebook

Детали: В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм теннисистки по небрежности.

Теперь Даяна может вернуться в теннисный тур.

В то же время, выступить на Уимблдоне ей не удастся, поскольку отбор был закрыт вчера. Однако Ястремская уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио.

Теннисистка уже прокомментировала решение трибунала. Она очень рада, что может вернуться в спорт, однако отметила, что за последние полгода ей было сложно справиться с негативными комментариями. Ястремская поблагодарила фанатов за поддержку.

Что предшествовало: 7 января стало известно, украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг.

Украинская правда
Темы: спорт


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