Тривають пошуки постраждалих внаслідок обвалу грунту біля моря на Одещині
Вівторок, 22 червня 2021, 23:30
Рятувальники продовжують вночі пошуки постраждалих внаслідок зсуву ґрунту на морському узбережжі в Одеській області.
Джерело: управління ДСНС в Одеській області у Facebook
Деталі: Наразі перевіряють інформацію про постраждалу.
На місці зсуву в селі Лебедівка вже розчистили 65 м2. Рятувальники освітили місце пошуків.
Всього до пошукових робіт залучено 63 людини.
Що передувало: У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал грунту на березі моря. Є підозра, що під землею опинилися люди.