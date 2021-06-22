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Тривають пошуки постраждалих внаслідок обвалу грунту біля моря на Одещині

Вівторок, 22 червня 2021, 23:30
Тривають пошуки постраждалих внаслідок обвалу грунту біля моря на Одещині

Рятувальники продовжують вночі пошуки постраждалих внаслідок зсуву ґрунту на морському узбережжі в Одеській області. 

Джерело: управління ДСНС в Одеській області у Facebook

Деталі: Наразі перевіряють інформацію про постраждалу. 

На місці зсуву в селі Лебедівка вже розчистили 65 м2. Рятувальники освітили місце пошуків. 

 

Всього до пошукових робіт залучено 63 людини. 

Що передувало: У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал грунту на березі моря. Є підозра, що під землею опинилися люди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСОдеська область
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