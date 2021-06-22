Продолжаются поиски пострадавших в результате оползня у моря в Одесской области
Вторник, 22 июня 2021, 23:30
Спасатели продолжают ночью поиски пострадавших в результате оползня на морском побережье в Одесской области.
Источник: управление ГСЧС в Одесской области в Facebook
Детали: Сейчас проверяют информацию о пострадавшей.
На месте оползня в селе Лебедевка уже расчистили 65 м2. Спасатели осветили место поисков.
Всего к поисковым работам привлечено 63 человека.
Что предшествовало: В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря. Есть подозрение, что под землей оказались люди.