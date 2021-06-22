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Продолжаются поиски пострадавших в результате оползня у моря в Одесской области

Вторник, 22 июня 2021, 23:30

Спасатели продолжают ночью поиски пострадавших в результате оползня на морском побережье в Одесской области.

Источник: управление ГСЧС в Одесской области в Facebook

Детали: Сейчас проверяют информацию о пострадавшей.

На месте оползня в селе Лебедевка уже расчистили 65 м2. Спасатели осветили место поисков.

 

Всего к поисковым работам привлечено 63 человека.

Что предшествовало: В селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря. Есть подозрение, что под землей оказались люди.

Темы: ГСЧСОдесская область


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