Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Євро-2020: Хорватія б'є Шотландію, Англія сильніша за чехів

Вівторок, 22 червня 2021, 23:55

Збірна Хорватія зуміла пробитися до плей-офф Євро-2020. Хорвати у заключному матчі групового турніру з рахунком 3:1 здолали команду Шотландії. 

Поєдинок пройшов у Глазго у вівторок 22 червня.

Шотландія у перші хвилини більш небезпечно атакувала, але першою пропустила у цій зустрічі. На 17-й хвилині Нікола Влашич з під захисника пробив низом у кут воріт шотландців - 1:0. До 40-ї хвилини по кілька моментів мали і шотландці та хорвати. На 42-й хвилині Шотландія забиває гол у роздягальню. Класний удар вийшов у Каллума Макрегора з метрів 18-ти, і м`яч полетів у кут воріт хорватів - 1:1.

На початку другого тайму знову обидві команди створюють моменти, але забиває лише Хорватія. На 62-й хвилині Лука Модрич ударом із-за меж штрафного майданчика виводить свою команду вперед - 2:1.

На 77-й хвилині хорвати ставлять крапку в цій грі. Забитим м`ячем відзначився Іван Перішич - 3:1. Після цієї перемоги Хорватія набрала чотири очки і посіла друге місце в групі D, кваліфікувавшись до 1/8 фіналу Євро-2020.

В іншому матчі групи Англія з мінімальним рахунком переграла Чехію. Єдиний гол в ції зустрічі на 12-й хвилині забив Рахім Стерлінг. Англія з сімома очками виграла групу і пробилася до плей-офф.

 

Чехія з чотирма балами вийшла до 1/8 фіналу турніру з третього рядка. Шотландія посіла четверте місце з одним пунктом в активі.

 

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT

Нову мутацію “Дельти” виявили в 10 країнах

Євро-2020: Хорватія б'є Шотландію, Англія сильніша за чехів

Усі новини...
футбол
Євро-2020. Росія залишає турнір, Бельгія виграє третій матч
Шевченко про програш збірної: Зіграли поганий матч
Євро-2020: Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф
Останні новини
11:01
Facebook запустив власного конкурента Clubhouse
11:01
таблиціНедовіра до поліції та СБУ зростає, у НАБУ – найкраща динаміка за рік
10:51
Міноборони Росії: Ситуація в Європі вибухонебезпечна
10:41
AstraZeneca заявила, що її вакцина ефективна проти штаму "Дельта"
10:38
фотоСпіймали прикордонника, який хотів переправити українця в Росію за 10 тисяч євро
10:15
РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"
10:15
Як у Києві вакцинуватимуть проти COVID-19 цього тижня
10:11
Україна, Грузія і Молдова: "Асоційоване тріо" здійснить перший спільний візит до Брюсселя
09:42
У США популярні вживані авто почали коштувати більше за нові
09:25
Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва
Усі новини...