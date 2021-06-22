Євро-2020: Хорватія б'є Шотландію, Англія сильніша за чехів

Збірна Хорватія зуміла пробитися до плей-офф Євро-2020. Хорвати у заключному матчі групового турніру з рахунком 3:1 здолали команду Шотландії.

Поєдинок пройшов у Глазго у вівторок 22 червня.

Шотландія у перші хвилини більш небезпечно атакувала, але першою пропустила у цій зустрічі. На 17-й хвилині Нікола Влашич з під захисника пробив низом у кут воріт шотландців - 1:0. До 40-ї хвилини по кілька моментів мали і шотландці та хорвати. На 42-й хвилині Шотландія забиває гол у роздягальню. Класний удар вийшов у Каллума Макрегора з метрів 18-ти, і м`яч полетів у кут воріт хорватів - 1:1.

На початку другого тайму знову обидві команди створюють моменти, але забиває лише Хорватія. На 62-й хвилині Лука Модрич ударом із-за меж штрафного майданчика виводить свою команду вперед - 2:1.

На 77-й хвилині хорвати ставлять крапку в цій грі. Забитим м`ячем відзначився Іван Перішич - 3:1. Після цієї перемоги Хорватія набрала чотири очки і посіла друге місце в групі D, кваліфікувавшись до 1/8 фіналу Євро-2020.

В іншому матчі групи Англія з мінімальним рахунком переграла Чехію. Єдиний гол в ції зустрічі на 12-й хвилині забив Рахім Стерлінг. Англія з сімома очками виграла групу і пробилася до плей-офф.

Чехія з чотирма балами вийшла до 1/8 фіналу турніру з третього рядка. Шотландія посіла четверте місце з одним пунктом в активі.