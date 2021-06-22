Евро-2020: Хорватия бьет Шотландию, Англия сильнее чехов

Сборная Хорватии сумела пробиться в плей-офф Евро-2020. Хорваты в заключительном матче группового турнира со счетом 3:1 одолели команду Шотландии.

Поединок прошел в Глазго во вторник 22 июня.

Шотландия в первые минуты более опасно атаковала, но первой пропустила в этой встрече. На 17-й минуте Никола Влашич из-под защитника пробил низом в угол ворот шотландцев - 1:0. До 40-й минуты по несколько моментов имели и шотландцы и хорваты. На 42-й минуте Шотландия забивает гол в раздевалку. Классный удар получился у Каллума Макрегора с метров 18-ти, и мяч полетел в угол ворот хорватов - 1:1.

В начале второго тайма снова обе команды создают моменты, но забивает только Хорватия. На 62-й минуте Модрич ударом из-за пределов штрафной выводит свою команду вперед - 2:1.

На 77-й минуте хорваты ставят точку в этой игре. Забитым мячом отметился Перишич - 3:1. После этой победы Хорватия набрала четыре очка и заняла второе место в группе D, квалифицировавшись в 1/8 финала Евро-2020.

В другом матче группы Англия с минимальным счетом переиграла Чехию. Единственный гол в ции встречи на 12-й минуте забил Стерлинг. Англия с семью очками выиграла группу и пробилась в плей-офф.

Чехия с четырьмя баллами вышла в 1/8 финала турнира с третьей строчки. Шотландия заняла четвертое место с одним пунктом в активе.