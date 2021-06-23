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Нову мутацію “Дельти” виявили в 10 країнах

Середа, 23 червня 2021, 02:56
Нову мутацію “Дельти” виявили в 10 країнах

Новий різновид штаму коронавірусу "Дельта Плюс" виявили в десяти країнах - Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї і Росії.

Джерело: Hindustan Times з посиланням на уряд Індії, The Guardian

Деталі: Зазначається, що зокрема Індія повідомила про 22 випадки, спричинені "Дельтою Плюс".

 "Дельта Плюс" - це просто варіант "Дельта" з додатковою мутацією K417N. Мутація  K417N  також спостерігається в варіанті "Бета", вперше виявленому в Південній Африці

Існує як мінімум дві окремі групи варіанту, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.

Коли його вперше виявили, він був коротко і неофіційно описаний як "непальський" варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Чи виник варіант дійсно в Непалі, неясно.

Уточнюється, що серйозність і заразність "Дельти Плюс" ще не відома.

Наразі "Дельта Плюс" є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

Нагадаємо: 21 червня індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування "Дельтою Плюс".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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