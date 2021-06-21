Медики виявили нову мутацію індійського штаму COVID

Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.

Джерело: The Hindustan Times

Деталі: У зразках, зібраних щонайменше з чотирьох районів штату Махараштра було виявлено 20 випадків нового варіанту AAR.1 Sars-CoV-2, який також називають Delta-plus.

В уряді штату заявили, що зразки надіслали на секвенування геномів.

Як повідомляє МОЗ країни, Delta-plus, утворений мутацією Delta (B.1.617.2), наразі є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

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