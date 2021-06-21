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Медики виявили нову мутацію індійського штаму COVID

Понеділок, 21 червня 2021, 03:37

Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.

Джерело: The Hindustan Times

Деталі: У зразках, зібраних щонайменше з чотирьох районів штату Махараштра було виявлено 20 випадків нового варіанту AAR.1 Sars-CoV-2, який також називають Delta-plus.

В уряді штату заявили, що зразки надіслали на секвенування геномів.

Як повідомляє МОЗ країни, Delta-plus, утворений мутацією Delta (B.1.617.2), наразі є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".

Передісторія:

  • Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
  • Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих.
  • 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу.
  • Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.

Теми: Індіякоронавірус


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