Медики виявили нову мутацію індійського штаму COVID
Понеділок, 21 червня 2021, 03:37
Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву Delta-plus.
Джерело: The Hindustan Times
Деталі: У зразках, зібраних щонайменше з чотирьох районів штату Махараштра було виявлено 20 випадків нового варіанту AAR.1 Sars-CoV-2, який також називають Delta-plus.
В уряді штату заявили, що зразки надіслали на секвенування геномів.
Як повідомляє МОЗ країни, Delta-plus, утворений мутацією Delta (B.1.617.2), наразі є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".
Передісторія:
- Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
- Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих.
- 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу.
- Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.