Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новую мутацию "Дельты" обнаружили в 10 странах

Среда, 23 июня 2021, 02:56
Новую мутацию Дельты обнаружили в 10 странах

Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" обнаружили в десяти странах - Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

Источник: Hindustan Times со ссылкой на правительство Индии, The Guardian

Детали: Отмечается, что в частности Индия сообщила о 22 случаях, вызванных "Дельтой Плюс".

"Дельта Плюс" - это просто вариант "Дельта" с дополнительной мутацией K417N. Мутация K417N также наблюдается в варианте "Бета", впервые обнаруженном в Южной Африке

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.

Когда его впервые обнаружили, он был коротко и неофициально описан как "непальский" вариант, потому что его зафиксировали у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Возник ли вариант действительно в Непале, неясно.

Уточняется, что серьезность и заразность "Дельты Плюс" еще не известна.

Сейчас "Дельта Плюс" является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как таковой, который "вызывает беспокойство".

Напомним: 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования "Дельтой Плюс".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: