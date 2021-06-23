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Credit Suisse: За рік пандемії у світі стало більше на 5 мільйонів мільйонерів

Середа, 23 червня 2021, 05:09

На кінець 2020 року в світі налічувалося 56,1 млн мільйонерів - на 5,2 млн більше, ніж роком раніше.

Джерело: звіт Credit Suisse Global Wealth Report

Деталі: Лише Штати додали третину від загального числа мільйонерів в світі - 1,7 млн нових мільйонерів.

Зазначається, що приблизно 1% дорослих в світі - доларові мільйонери. Мільйонери - рідкість в Індії, Індонезії або  Росії: приблизно кожен тисячний дорослий. Мільйонери становлять 3% дорослого населення Італії та Іспанії. Перспективи зустріти мільйонера збільшуються у напрямку Франції, Австрії або Німеччини (близько 4%), і ще більше покращуються в напрямку Бельгії, Нідерландів, Данії або Швеції (близько 6%). Ще вища щільність мільйонерів в США або Гонконгу (більше 8%), Австралії (9%), а найбільше – в Швейцарії (15%).

Як зазначається у звіті, наслідки пандемії COVID-19 призвели до повсюдного зростання нерівності в добробуті в 2020 році.

Зокрема, у країнах, де державна підтримка на була реалізована, економічний вплив пандемії на зайнятість і доходи в 2020 році, ймовірно, завдав шкоди найнижчим групам власників багатств, змусивши їх використовувати свої заощадження або більше заборгувати.

Навпаки, групи з найвищим рівнем добробуту відносно не зазнали зниження загального рівня економічної активності і, що більш важливо, вони також отримали вигоди з цін на акції та на житло.

Уточнюється, що зростання нерівності також було значним в 2009 році.

Нагадаємо: За даними ООН, пандемія COVID-19 підштовхнула до бідності 108 млн працівників – після того, як робочий час різко скоротився і доступ до якісних робочих місць зник.

Теми: економікакоронавірус


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