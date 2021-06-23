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Credit Suisse: За год пандемии в мире стало больше на 5 миллионов миллионеров

Среда, 23 июня 2021, 05:09

К концу 2020 года в мире насчитывалось 56,1 млн миллионеров - на 5,2 млн больше, чем годом ранее.

Источник: отчет Credit Suisse Global Wealth Report

Детали: Только Штаты добавили треть от общего числа миллионеров в мире - 1,7 млн новых миллионеров.

Отмечается, что примерно 1% взрослых в мире - долларовые миллионеры. Миллионеры - редкость в Индии, Индонезии или России: примерно каждый тысячный взрослый. Миллионеры составляют 3% взрослого населения Италии и Испании. Перспективы встретить миллионера увеличиваются в направлении Франции, Австрии или Германии (около 4%), и еще больше улучшаются в направлении Бельгии, Нидерландов, Дании или Швеции (около 6%). Еще выше плотность миллионеров в США или Гонконге (более 8%), Австралии (9%), а наибольшая - в Швейцарии (15%).

Как отмечается в отчете, последствия пандемии COVID-19 привели к повсеместному росту неравенства в благосостоянии в 2020 году.

В частности, в странах, где государственная поддержка не была реализована, экономическое влияние пандемии на занятость и доходы в 2020 году, вероятно, нанесло ущерб наинизшим группам владельцев богатств, заставив их использовать свои сбережения или больше задолжать.

Напротив, группы с самым высоким уровнем благосостояния относительно не испытали снижения общего уровня экономической активности и, что более важно, они также получили выгоды из цен на акции и на жилье.

Уточняется, что рост неравенства также был значительным в 2009 году.

Напомним: По данным ООН, пандемия COVID-19 подтолкнула к бедности 108 млн работников - после того, как рабочее время резко сократилось и доступ к качественным рабочих мест исчез.

Темы: экономикакоронавирус


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