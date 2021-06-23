Звіт Reuters Institute: За час пандемії виросла довіра до новин

За даними звіту Reuters Institute, за час пандемії виросла довіра до новин: 44% людей заявили, що здебільшого довіряють більшості новин.

Джерело: щорічний звіт про цифрові новини Reuters Institute, заснований на опитуванні YouGov, вперше проведеному серед понад 92 тисяч споживачів онлайн-новин на 46 ринках

Деталі: Зокрема, довіра до новин виросла в середньому на шість процентних пунктів після початку пандемії. Як повідомляється, цей рівень подібний до рівня 2018 року.

Фінляндія залишається країною з найвищим рівнем загальної довіри (65%), а найнижчий рівень зараз в США (29%).

Більшість вважає, що ЗМІ мають бути нейтральними з кожного питання (66%), хоча деякі молодші групи вважають, що "неупередженість" може бути неприйнятною або небажаної в деяких випадках - наприклад, в питаннях соціальної справедливості.

У низці країн, особливо в країнах з сильними і незалежними державними ЗМІ, спостерігається зростання споживання інформації з новинних брендів, що користуються довірою. Ця картина менш очевидна за межами Західної Європи.

Телевізійні новини продовжували демонструвати високі показники споживання в деяких країнах. В друкованих медіа спостерігався різкий спад, оскільки карантинні обмеження вплинули на фізичне поширення друкованих ЗМІ.

Соціальні мережі як і раніше широко використовуються для отримання новин, особливо серед молодих людей і людей з нижчим рівнем освіти. Facebook розглядається як основний канал поширення неправдивої інформації майже всюди, але додатки для обміну повідомленнями, такі як WhatsApp, вважаються більш серйозною проблемою в деяких країнах, таких як Бразилія та Індонезія.