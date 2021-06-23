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Отчет Reuters Institute: За время пандемии выросло доверие к новостям

Среда, 23 июня 2021, 06:26

По данным отчета Reuters Institute, за время пандемии выросло доверие к новостям: 44% людей заявили, что в основном доверяют большинству новостей.

Источник: ежегодный отчет о цифровых новостях Reuters Institute, основанный на опросе YouGov, впервые проведенном среди более 92 тысяч потребителей онлайн-новостей на 46 рынках

Детали: В частности, доверие к новостям выросло в среднем на шесть процентных пунктов после начала пандемии. Как сообщается, этот уровень подобен уровню 2018 года.

Финляндия остается страной с самым высоким уровнем общего доверия (65%), а самый низкий уровень сейчас в США (29%).

Большинство считает, что СМИ должны быть нейтральными по каждому вопросу (66%), хотя некоторые младшие группы считают, что "беспристрастность" может быть неприемлемой или нежелательной в некоторых случаях - например, в вопросах социальной справедливости.

В ряде стран, особенно в странах с сильными и независимыми государственными СМИ, наблюдается рост потребления информации из новостных брендов, пользующихся доверием. Эта картина менее очевидна за пределами Западной Европы.

Телевизионные новости продолжали демонстрировать высокие показатели потребления в некоторых странах. В печатных медиа наблюдался резкий спад, поскольку карантинные ограничения  повлияли на физическое распространение печатных СМИ.

Социальные сети по-прежнему широко используются для получения новостей, особенно среди молодых людей и людей с низким уровнем образования. Facebook рассматривается как основной канал распространения ложной информации почти везде, но приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, считаются более серьезной проблемой в некоторых странах, таких как Бразилия и Индонезия.

Темы: медиакоронавирус


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