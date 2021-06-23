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В Росії заявили про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України

Середа, 23 червня 2021, 10:51
В Росії заявили про вибухонебезпечну ситуацію в Європі і провокації України
Фото Міноборони РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ситуація у Європі вибухонебезпечна, а в світі є загроза нового протистояння – більш небезпечного, ніж за часів холодної війни.

Джерело: міністр оборони РФ Сергій Шойгу на Московській конференції з міжнародної безпеки 23 червня

Пряма мова: "Кілька слів про ситуацію в Європі. Сьогодні на континенті стійко закріпилася тенденція до посилення військового протистояння.

Північноатлантичний блок нарощує кількість угруповань високого ступеню готовності, відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії і Білорусі.

В цілому ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає прийняття конкретних кроків щодо її деескалації".

Деталі: За його словами, прикладом ескалації ситуації в Європі стали вчення Defender Europe, в ході яких відпрацьовували наступальні операції на східному фланзі Альянсу. Крім того, продовжується нарощування інтенсивності військової діяльності в Арктиці.

Шойгу вважає, що Саміт НАТО, який відбувся в Брюсселі 14 червня, "став підтвердженням трансформації блоку з регіонального в глобальний військово-політичний союз, головним завданням якого визначено стримування Росії і Китаю".

За словами міністра оборони РФ, "прийняття на саміті рішення про нарощування військових витрат держав-членів, вдосконалення потенціалу ядерного стримування закріплює на роки військове протистояння в Європі".

Він додав, що формальний діалог, який Брюссель пропонує продовжити в рамках Ради Росія – НАТО, "не знижує напруженості в двосторонніх відносинах".

Шойгу також стверджує, що "деякі європейські країни зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією". Зокрема, він заявив, що Україна напередодні брюссельського саміту НАТО "спровокувала чергову кризу на Донбасі".

Шойгу також додав, що "космос і кіберпростір все активніше залучаються до військового протиборство", оскільки низка країн "створюються космічні і кіберкомандування, головним завданням яких є не оборона, а планування і проведення наступальних операцій у відповідних сферах".

За словами міністра оборони РФ, "дбайливе ставлення до міжнародних зобов'язань підміняється односторонніми санкціями і впровадженням якогось порядку, заснованого на невідомо ким придуманих правилах", у зв'язку з чим "світ стрімко занурюється в нове протистояння, набагато більш небезпечне, ніж за часів холодної війни" .

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄвропасвітармія
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