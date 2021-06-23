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В России заявили о "взрывоопасной" ситуации в Европе и "провокациях" Украины

Среда, 23 июня 2021, 10:51
Фото Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Европе взрывоопасная, а в мире есть угроза нового противостояния – более опасного, чем во времена холодной войны.

Источник: министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности 23 июня

Прямая речь: "Несколько слов о ситуации в Европе. Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. 

Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси.  

В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации".

Детали: По его словам, примером эскалации ситуации в Европе стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса. Кроме того, продолжается наращивание интенсивности военной деятельности в Арктике.

Шойгу считает, что Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, "стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая".   

По словам министра обороны РФ, "принятие на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе".

По словам министра обороны РФ, "принятие на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе".

Он добавил, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия – НАТО, "не снижает напряженности в двусторонних отношениях".  

Шойгу также утверждает, что "некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией". В частности, он заявил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис на Донбассе".

Шойгу также добавил, что "космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство", поскольку ряд стран "создаются космические и киберкомандования, главной задачей которых является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах".

По словам министра обороны РФ, "бережное отношение к международным обязательствам подменяется односторонними санкциями и внедрением некоего порядка, основанного на неизвестно кем придуманных правилах", в связи с чем "мир стремительно погружается в новое противостояние, гораздо более опасное, чем во времена холодной войны".

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: РосcияЕвропамирармия


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