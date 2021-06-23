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В Росії антирекорд COVID-смертності: максимум за добу з лютого

Середа, 23 червня 2021, 11:58
Фото gazeta.ru

У Росії за добу померли 548 хворих на COVID-19 – це максимальний показник з лютого.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Ще 17 594 випадки зараження коронавірусною інфекцією нового типу виявлено в Росії за добу. Померли за добу 548 пацієнтів, це максимум з лютого".

Деталі: Також другий день поспіль побитий рекорд смертності від COVID за всю пандемію в Москві. За минулу добу 88 летальних випадків.

Нових хворих на коронавірус зареєстрували у всіх 85 регіонах країни. Найбільший приріст у Москві (6 534 нових випадків COVID-19 за добу), Московській області (2 323 нових випадки), в Санкт-Петербурзі (1 092 хворих). У Санкт-Петербурзі також зафіксовані найвищі показники добової смертності – 93 летальні випадки.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 5 млн 368 513 випадків коронавірусу, 130 895 хворих померли. Подолали вірус 4,9 млн пацієнтів, з них 12 660 за минулу добу.

Передісторія: 

Теми: Росіякоронавірус


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