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В России антирекорд COVID-смертности: максимум за сутки с февраля

Среда, 23 июня 2021, 11:58
Фото gazeta.ru

В России за сутки умерли 548 больных COVID-19 – это максимальный показатель с февраля.

Источник: российский "Интерфакс"  

Дословно: "Еще 17 594 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки. Умерли за сутки 548 пациентов, это максимум с февраля".

Детали: Также второй день подряд побит рекорд смертности от COVID за всю пандемию в Москве. За минувшие сутки скончались 88 человек.

Новые случаи коронавируса зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Наибольший прирост заболевших в Москве (6 534 новых случаев COVID-19 за сутки), Московской области (2 323 новых случая), в Санкт-Петербурге (1 092 заболевших). В Санкт-Петербурге также зафиксированы самые высокие показатели суточной смертности – 93 летальных исхода.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 368 513 случаев коронавируса, 130 895 больных умерли. Преодолели вирус 4,9 млн пациентов, из них 12 660 за минувшие сутки.

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Темы: Росcиякоронавирус


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