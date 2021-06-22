У Москві "рекорд" смертей від COVID-19 з початку пандемії

У Москві за добу 21 червня зафіксували 86 смертей від захворювання на коронавірус, що є максимумом за весь період пандемії.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Попередній максимум за кількістю померлих за добу було зафіксовано 19 січня - 84 людини.

Всього від COVID-19 в Москві померли 21 598 людей.

За останню добу там виявили 6 555 хворих Одужали від захворювання за добу 3 458 пацієнтів.

Всього від COVID-19 в Москві вилікувалися 1 млн 123 тис. 295 осіб.

Загальна кількість зафіксованих в Москві випадків COVID-19 станом на 22 червня становить 1 млн 300 тис. 709.

Відзначається, що в червні захворюваність на COVID-19 в Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року.

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