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У Москві "рекорд" смертей від COVID-19 з початку пандемії

Вівторок, 22 червня 2021, 12:59
фото: ТАСС

У Москві за добу 21 червня зафіксували 86 смертей від захворювання на коронавірус, що є максимумом за весь період пандемії.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Попередній максимум за кількістю померлих за добу було зафіксовано 19 січня - 84 людини.

Всього від COVID-19 в Москві померли 21 598 людей.

За останню добу там виявили 6 555 хворих  Одужали від захворювання за добу 3 458 пацієнтів.

Всього від COVID-19 в Москві вилікувалися 1 млн 123 тис. 295 осіб.

Загальна кількість зафіксованих в Москві випадків COVID-19 станом на 22 червня становить 1 млн 300 тис. 709.

Відзначається, що в червні захворюваність на COVID-19 в Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року.

Передісторія:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантин через найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники. 
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.
  • Українські прикордонники не пропускають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
  • Українські вчені припускали, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

Теми: коронавірусCovid-2019Росія


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