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Партія Порошенка вимагає припинити пасажирське сполучення з Росією

Середа, 23 червня 2021, 12:31
Партія Порошенка вимагає припинити пасажирське сполучення з Росією

"Європейська Солідарність" вимагає закрити кордон та остаточно припинити пасажирське сполучення з Росією у зв’язку зі спалахом коронавірусу в РФ.

Джерело: заява партії "ЄС"

Дослівно: "Останні тижні в країні-агресорі вирує індійський штам ковіду, який вже призвів до рекордної смертності та переповнених лікарень у Москві.

За прогнозом науковців, нова хвиля епідемії може накрити Україну ще до осені, якщо протягом найближчих днів не вдатись до жорсткого стримування хвороби на кордоні".

Деталі: Партія вимагає невідкладно закрити кордон та, на додачу до авіа і залізничних перевезень, припинити автомобільне і автобусне сполучення з Росією до нормалізації там епідемічної ситуації.

У "ЄС" вважають, що українці, які повертаються з РФ, у цей час мають проходити, окрім тестування, контрольовану самоізоляцію.

Нагадаємо: У Росії за добу 22 червня померли 548 хворих на COVID-19 – це максимальний показник з лютого.

Українська правда

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Теми: коронавірусРосіяЄвропейська солідарність
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