Партия Порошенко требует прекратить пассажирское сообщение с Россией

"Европейская Солидарность" требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией в связи со вспышкой коронавируса в РФ.

Источник: заявление партии "ЕС"

Дословно: "Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве.

По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не позволяют выводить к жесткому сдерживанию болезни на границе".

Детали: Партия требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожных перевозок, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

В "ЕС" считают, что украинцы, которые возвращаются из РФ, в настоящее время должны проходить, кроме тестирования, контролируемую самоизоляцию.

Напомним: В России за сутки умерли 548 больных COVID-19 – это максимальный показатель с февраля.