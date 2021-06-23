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Нардепи хочуть офіційно розірвати дипломатичні відносини України з Білоруссю

Середа, 23 червня 2021, 14:30
Нардепи хочуть офіційно розірвати дипломатичні відносини України з Білоруссю

Народні депутати опозиції зареєстрували у Верховної Раді проєкт постанови про заяву парламенту щодо припинення будь-яких дипломатичних відносин України з Білоруссю, окрім тих, які стосуються питань біженців та політв’язнів.

Джерело: проєкт постанови ВР № 5674

Деталі: Нардепи вважають, що прийняття Радою цієї заяви сприятиме посиленню міжнародного тиску на посадовців Білорусі.

В обґрунтуванні заяви також відзначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував бойовикам ОРЛО приїхати до Мінська та допитати затриманого журналіста Протасевича щодо його можливої участі в боях на Донбасі.

Заява передбачає невизнання виборів президента Білорусі, засудження співпраці з терористами ОРДЛО.

Крім того, Україна закликає демократичні країни світу до продовження та посилення політичного та економічного тиску на Білорусь та до запровадження персональних санкцій щодо посадовців Білорусі.

Ініціаторами постанови стали нардепи "ЄС", нардепка "Голосу" Юлія Клименко, позафракційна Оксана Савчук та член депгрупи "За майбутнє" Ігор Гузь.

Доповідати щодо проєкту постанови у Раді буде нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Постанова, за задумом нардепів, набере чинності з дня її прийняття.

У разі прийняття голова Верховної Ради має забезпечити направлення тексту заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

Знати більше: За крок до неповернення Чому санкційна війна України з Білоруссю є неминучою

Нагадаємо: 

  • У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
  • Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.
  • Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаБілорусьміжнародні відносинисанкціїУкраїна
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