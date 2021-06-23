Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы хотят официально прекратить дипломатические отношения Украины с Беларусью

Среда, 23 июня 2021, 14:30
Нардепы хотят официально прекратить дипломатические отношения Украины с Беларусью

Народные депутаты оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о заявлении парламента о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.

Источник: проект постановления ВР № 5674

Детали: Нардепы считают, что принятие Радой этого заявления будет способствовать усилению международного давления на должностных лиц Беларуси.

В обосновании заявления также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил боевикам ОРЛО приехать в Минск и допросить задержанного журналиста Протасевича относительно его возможного участия в боях на Донбассе.

Заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси, осуждение сотрудничества с террористами ОРДЛО.

Кроме того, Украина призывает демократические страны мира к продолжению и усилению политического и экономического давления на Беларусь и до введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

Инициаторами постановления стали нардепы "ЕС", нардепка "Голоса" Юлия Клименко, внефракционная Оксана Савчук и член депгруппы "За майбутнє" Игорь Гузь.

Докладывать относительно проекта постановления в Раде будет нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Постановление, по замыслу нардепов, вступит в силу со дня его принятия.

В случае принятия председатель Верховной Рады должен обеспечить направление текста заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

Знать больше: В шаге от необратимости. Почему санкционная война Украины с Беларусью неизбежна

Напомним: 

  • В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
  • В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.
  • После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаБеларусьмеждународные отношениясанкцииУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: