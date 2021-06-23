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Обвал грунту на березі Одещини розчистили: без жертв

Середа, 23 червня 2021, 14:48
Обвал грунту на березі Одещини розчистили: без жертв

У селі Лебедівка на Одещині розчистили обвал грунту на березі моря, загиблих та постраждалих не виявлено.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно :О 14:35 роботи по розчищення обвалу грунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом грунту загиблих та постраждалих не виявлено".

Деталі: Всього до пошукових робіт залучали 1 одиницю техніки, 41 особу, з них 23 рятувальника, а також кінологічне відділення ДСНС.

Що передувало: 22 червня надійшло повідомлення, що в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал грунту на березі моря. Підозрювали, що під землею могли опинитися люди.

Українська правда

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Теми: Одеська областьнадзвичайна подія
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