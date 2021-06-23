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Обвал грунта на берегу Одесщины расчищен: без жертв

Среда, 23 июня 2021, 14:48

В селе Лебедевка Одесской области расчистили обвал грунта на берегу моря, погибших и пострадавших не обнаружено.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с. Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено".

Детали: Всего к поисковым работам привлекали 1 единицу техники, 41 человека, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС.

Что предшествовало: 22 июня поступило сообщение, что в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошел обвал грунта на берегу моря. Подозревали, что под землей могли оказаться люди.

Украинская правда
Темы: Одесская областьчрезвычайное происшествие


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