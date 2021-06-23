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У Києві "мінували" Центральний і Південний залізничні вокзали

Середа, 23 червня 2021, 16:49

У зв'язку з повідомленням про начебто замінування тимчасово діяли обмеження роботи Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Деталі: Повідомляється, що поїзди курсували за графіком, однак посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Пізніше в УЗ повідомили, що Центральний та Південний вокзали Києва вже працюють у штатному режимі. Це може свідчити, що спеціалісти завершили перевірку об'єктів і вибухівки не знайшли.

Нагадаємо: 17 червня "телефонні терористи" теж "мінували" Центральний і Південний вокзали. Окрім того, вони повідомляли про мінування кількох станцій столичного метро. Усе це виявилось фейком.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяКиївзалізницятероризм


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