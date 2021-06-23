У Києві "мінували" Центральний і Південний залізничні вокзали
Середа, 23 червня 2021, 16:49
У зв'язку з повідомленням про начебто замінування тимчасово діяли обмеження роботи Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Деталі: Повідомляється, що поїзди курсували за графіком, однак посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Пізніше в УЗ повідомили, що Центральний та Південний вокзали Києва вже працюють у штатному режимі. Це може свідчити, що спеціалісти завершили перевірку об'єктів і вибухівки не знайшли.
Нагадаємо: 17 червня "телефонні терористи" теж "мінували" Центральний і Південний вокзали. Окрім того, вони повідомляли про мінування кількох станцій столичного метро. Усе це виявилось фейком.
Українська правда