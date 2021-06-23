В Киеве "минировали" Центральный и Южный железнодорожные вокзалы

В связи с сообщением о якобы минировании действовали ограничения в работе Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Детали: Сообщается, что поезда курсирвовали по графику, однако посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

Позже в УЗ сообщили, что Центральный и Южный вокзалы Киева уже работают в штатном режиме. Это может свидетельствовать, что специалисты завершили проверку объектов и взрывчатки не нашли.

Напомним: 17 июня "телефонные террористы" тоже "минировали" Центральный и Южный вокзалы. Кроме того, они сообщали о минировании нескольких станций столичного метро. Все это оказалось фейком.