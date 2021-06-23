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Група євродепутатів з Італії атакувала український "антиолігархічний" законопроєкт

Середа, 23 червня 2021, 16:24
Група євродепутатів з Італії атакувала український антиолігархічний законопроєкт

Обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого "антиолігархічного" урядового законопроєкта.

Про це йдеться у розслідуванні Європейської правди "Євродепутати на продаж".

У розпорядженні редакції опинився лист двох парламентарів, що надійшов до уряду та парламенту 14 червня (хоча був підписаний двома тижнями раніше), в обох органах підтвердили отримання такого листа. Авторами документу є депутати Фульвіо Мартушелло та Джанна Ганча. Вони спробували переконати українську владу не ухвалювати законопроєкт 5600, щоби "запобігти краху найважливіших секторів української економіки".

Втім, з’ясувалося, що жоден з авторів досі не переймався долею Україною, принаймні у позитивному сенсу. Дженні Ганча – предствницця відкрито проросійської крайньо правої партії "Ліга", а Фульвіо Мартушелло найбільш відомий співпрацею з диктаторськими режимами. Втім, він один раз проводив подію, пов’язану з Україною, виступаючи проти надання Києву макрофінансової допомоги. Його партнером тоді став ще один італійський парламентар, що брав участь у відкритті "центру ДНР" у Турині.

Втім, заяву євродепутатів активно поширювали у публікаціях, що мали ознаки замовності; в останній публікації до них долучився ще один євродепутат з Італії Джузеппе Феррандіно, для нього це також став перший перетин з Україною.

Детально про цю історію читайте в статті "Євродепутати на продаж: як політики в ЄС стають лобістами українських олігархів"

Європейська правда

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Теми: олігархизаконодавствоЄвропарламент
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