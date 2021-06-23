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Группа евродепутатов из Италии атаковала "антиолигархический" законопроект Украины

Среда, 23 июня 2021, 16:24

Избранные в Италии депутаты Европейского парламента, которые до сих пор не были замечены во внимании к украинским вопросам, выступили против так называемого "антиолигархического" правительственного законопроекта.

Об этом говорится в расследовании Европейской правды "Евродепутаты на продажу".

В распоряжении редакции оказалось письмо двух парламентариев, поступившее в правительство и парламент 14 июня (хотя было подписано двумя неделями ранее), в обоих органах подтвердили получение такого письма. Авторами документа являются депутаты Фульвио Мартушелло и Джанна Ганча. Они попытались убедить украинскую власть не принимать законопроект №5600, чтобы "предотвратить крах важнейших секторов украинской экономики".

Впрочем, выяснилось, что ни один из авторов до сих пор не занимался судьбой Украины, по крайней мере в положительном смысле. Джанна Ганча - представительница открыто пророссийской крайне правой партии "Лига", а Фульвио Мартушелло наиболее известен сотрудничеством с диктаторскими режимами. Впрочем, он однажды проводил событие, связанное с Украиной, выступая против предоставления Киеву макрофинансовой помощи. Его партнером тогда стал еще один итальянский парламентарий, участвовавший в открытии "центра ДНР" в Турине.

Впрочем, заявление евродепутатов активно распространяли в публикациях, имевших признаки заказных; в последней публикации к ним присоединился еще один евродепутат из Италии Джузеппе Феррандино, для него это также стало первое пересечение с Украиной.

Подробно об этой истории читайте в статье Евродепутаты на продажу: как политики в ЕС становятся лоббистами украинских олигархов

Европейская правда

Темы: олигархизаконодательствоЕвропарламент


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