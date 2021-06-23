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В одному з регіонів Росії оголосили жорсткий локдаун

Середа, 23 червня 2021, 16:25

Влада Бурятії в Росії оголосила про введення локдауну на території республіки у зв'язку з поширенням COVID.

Джерело: влада регіону, яку цитує "РИА Новости"

Деталі: З 27 червня по 11 липня в регіоні оголосили режим неробочих днів.

На два тижні заборонять роботу всіх підприємств, крім магазинів, які торгують продуктами й товарами першої необхідності, аптек, громадського транспорту, ЗМІ та житлово-комунальних служб.

Допуск у місця масового відпочинку, в тому числі в напрямку Байкалу, буде обмежений.

Крім того, діти до 14 років зможуть виходити на вулицю тільки в супроводі дорослих.

Нагадаємо: У Росії за добу 22 червня померли 548 хворих на COVID-19 – це максимальний показник з лютого.

Теми: Росіякоронавірускарантин


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