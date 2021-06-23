В одном из регионов России объявили жесткий локдаун
Среда, 23 июня 2021, 16:25
Власти Бурятии в России объявили о введении локдауна на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Источник: власти региона, которые цитирует "РИА Новости"
Детали: С 27 июня по 11 июля в регионе объявили режим нерабочих дней.
На две недели запретят работу всех предприятий, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, аптек, общественного транспорта, СМИ и жилищно-коммунальных служб.
Допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен. Кроме того, дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
Напомним: В России за сутки 22 июня умерли 548 больных COVID-19 – это максимальный показатель с февраля.