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В одном из регионов России объявили жесткий локдаун

Среда, 23 июня 2021, 16:25

Власти Бурятии в России объявили о введении локдауна на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: власти региона, которые цитирует "РИА Новости"

Детали: С 27 июня по 11 июля в регионе объявили режим нерабочих дней.

На две недели запретят работу всех предприятий, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, аптек, общественного транспорта, СМИ и жилищно-коммунальных служб.

Допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен. Кроме того, дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Напомним: В России за сутки 22 июня умерли 548 больных COVID-19 – это максимальный показатель с февраля.

Темы: Росcиякоронавирускарантин


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